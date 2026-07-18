Rettungsaktion in Sachsen: Mann treibt in Teich voller Entengrütze

Zittau - Im Landkreis Görlitz haben Rettungskräfte einen Mann (65) aus einem Teich gefischt und damit vor dem Ertrinken gerettet.

Im Zittauer Weinaupark wurde am Freitagnachmittag ein Mann aus dem Wasser gefischt. © xcitepress / Thomas Baier

Der 65-Jährige wurde am Freitagnachmittag gegen 17.20 Uhr in einem Teich im Weinaupark in Zittau entdeckt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Samstag erklärte.

Warum der Senior im Wasser trieb, war noch unklar.

Eine Straftat liegt "höchstwahrscheinlich" nicht vor, kann nach aktuellem Ermittlungsstand aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, so der Polizeisprecher.

Nach erfolgreicher Rettung wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand ist stabil.