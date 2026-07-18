Rettungsaktion in Sachsen: Mann treibt in Teich voller Entengrütze
Zittau - Im Landkreis Görlitz haben Rettungskräfte einen Mann (65) aus einem Teich gefischt und damit vor dem Ertrinken gerettet.
Der 65-Jährige wurde am Freitagnachmittag gegen 17.20 Uhr in einem Teich im Weinaupark in Zittau entdeckt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Samstag erklärte.
Warum der Senior im Wasser trieb, war noch unklar.
Eine Straftat liegt "höchstwahrscheinlich" nicht vor, kann nach aktuellem Ermittlungsstand aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, so der Polizeisprecher.
Nach erfolgreicher Rettung wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand ist stabil.
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Bildaufnahmen aus dem Weinaupark zeigen derweil, dass der Teich, aus dem der Mann gerettet wurde, stark mit grüner Entengrütze (Wasserlinsen) bedeckt ist. Das Wasser darunter ist so gut wie nicht zu sehen.
Titelfoto: Bildmontage: xcitepress / Thomas Baier