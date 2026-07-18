Rettungsaktion in Sachsen: Mann treibt in Teich voller Entengrütze

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Im Landkreis Görlitz haben Rettungskräfte einen Mann aus einem Teich gefischt und damit vor dem Ertrinken gerettet.

Von Malte Kurtz

Zittau - Im Landkreis Görlitz haben Rettungskräfte einen Mann (65) aus einem Teich gefischt und damit vor dem Ertrinken gerettet.

Im Zittauer Weinaupark wurde am Freitagnachmittag ein Mann aus dem Wasser gefischt.
Im Zittauer Weinaupark wurde am Freitagnachmittag ein Mann aus dem Wasser gefischt.  © xcitepress / Thomas Baier

Der 65-Jährige wurde am Freitagnachmittag gegen 17.20 Uhr in einem Teich im Weinaupark in Zittau entdeckt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Samstag erklärte.

Warum der Senior im Wasser trieb, war noch unklar.

Eine Straftat liegt "höchstwahrscheinlich" nicht vor, kann nach aktuellem Ermittlungsstand aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, so der Polizeisprecher.

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Nach erfolgreicher Rettung wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand ist stabil.

Der Teich ist aufgrund der mit Entengrütze bedeckten Wasseroberfläche kaum zu erkennen.
Der Teich ist aufgrund der mit Entengrütze bedeckten Wasseroberfläche kaum zu erkennen.  © xcitepress / Thomas Baier
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Bildaufnahmen aus dem Weinaupark zeigen derweil, dass der Teich, aus dem der Mann gerettet wurde, stark mit grüner Entengrütze (Wasserlinsen) bedeckt ist. Das Wasser darunter ist so gut wie nicht zu sehen.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress / Thomas Baier

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