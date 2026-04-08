Rettungshubschrauber im Einsatz: Kind (12) bei Reitunfall verletzt
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Geringswalde - In Mittelsachsen wurde am Mittwoch ein Kind (12) bei einem Reitunfall verletzt. Das Mädchen soll ohne Helm unterwegs gewesen sein.
Das Unglück passierte am späten Nachmittag in der Ebertstraße in Geringswalde. Das Kind war in einer Reitgruppe unterwegs. Offenbar hatte sie versucht, mit ihrem Pferd ein Hindernis zu überwinden. Sie stürzte und fiel vom Pferd.
Das Mädchen soll, nach Informationen vom Unfallort, bei dem Sturz keinen Helm getragen haben. Wie schwer sie verletzt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.
Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und brachte einen Notarzt zum Unglücksort.
Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas