Riesige Rauchwolke in Sachsen: Anwohner werden gewarnt

Eine dunkle Rauchwolke steigt derweil über der Kleinstadt Schirgiswalde-Kirschau auf. © xcitepress

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, ist auf einem Gelände an der Fabrikstraße in der Kleinstadt Schirgiswalde-Kirschau ein Feuer ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist derzeit vor Ort, um die Flammen zu löschen.

Später am Abend erklärte ein Polizeisprecher, dass eine alte Fabrik in Flammen steht. Anwohner im näheren Umkreis werden per Warnmeldung dazu aufgefordert, ihre Fenster und Türen aufgrund des Brandgeruchs und des Rauchs geschlossen zu halten.

Erschwert werden die Löscharbeiten zudem durch Schaulustige. Der Polizeisprecher rief die Leute deshalb dazu auf, vom Einsatzort fernzubleiben.