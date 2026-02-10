 3.301

Riesige Rauchwolke in Sachsen: Anwohner werden gewarnt

Am Dienstagnachmittag ist im Landkreis Bautzen ein Großbrand ausgebrochen.

Von Malte Kurtz

Schirgiswalde-Kirschau - Feuerwehr-Großeinsatz im Landkreis Bautzen!

Eine dunkle Rauchwolke steigt derweil über der Kleinstadt Schirgiswalde-Kirschau auf.
Eine dunkle Rauchwolke steigt derweil über der Kleinstadt Schirgiswalde-Kirschau auf.  © xcitepress

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, ist auf einem Gelände an der Fabrikstraße in der Kleinstadt Schirgiswalde-Kirschau ein Feuer ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist derzeit vor Ort, um die Flammen zu löschen.

Später am Abend erklärte ein Polizeisprecher, dass eine alte Fabrik in Flammen steht. Anwohner im näheren Umkreis werden per Warnmeldung dazu aufgefordert, ihre Fenster und Türen aufgrund des Brandgeruchs und des Rauchs geschlossen zu halten.

Fünfte Jahreszeit: Sachsens Jecken steuern dem Höhepunkt entgegen
Sachsen Fünfte Jahreszeit: Sachsens Jecken steuern dem Höhepunkt entgegen

Erschwert werden die Löscharbeiten zudem durch Schaulustige. Der Polizeisprecher rief die Leute deshalb dazu auf, vom Einsatzort fernzubleiben.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort.  © LausitzNews/Jens Kaczmarek
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
In diesem Gebiet sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.
In diesem Gebiet sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.  © Screenshot/NINA

Die Brandursache war dagegen noch völlig unklar. Bildaufnahmen zeigen derweil, wie eine riesige, dunkle Rauchwolke in den Himmel aufsteigt.

Erstmeldung vom 10. Februar, 17.17 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 18.21 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/Screenshot/NINA

Mehr zum Thema Sachsen: