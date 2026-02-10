Bodycam-Einsatz in Sachsen auf Höchststand: Aufzeichnungen nutzlos?

Die Nutzung von Bodycams im Zuge von Polizeieinsätzen hat in Sachsen stark zugenommen.

Von Malte Kurtz

Dresden - Die Nutzung von Bodycams im Zuge von Polizeieinsätzen hat in Sachsen stark zugenommen.

Im Jahr 2025 haben sächsische Polizeibeamte insgesamt rund 167 Stunden Videomaterial mit einer Bodycam aufgezeichnet. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa Insgesamt 1327 Mal haben Polizeibeamte im vergangenen Jahr eine Bodycam aktiviert, wie aus Antworten des Innenministeriums auf Anfragen des Landtagsabgeordneten Rico Gebhardt (62, Linke) hervorgeht. So oft wie noch nie seit Einführung der Bodycams im Jahr 2020. Davon erfolgten 742 Aktivierungen im ersten Halbjahr, 585 weitere kamen im zweiten Halbjahr dazu. Zusammengerechnet wurden dabei knapp über 10.000 Minuten (rund 167 Stunden) an Videomaterial aufgezeichnet, der Großteil davon im Dezember. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 aktivierten sächsische Polizisten ihre Bodycams in 760 Fällen und zeichneten rund 7000 Minuten (117 Stunden) auf. Sachsen Riesige Rauchwolke in Sachsen: Anwohner werden gewarnt Gebhardt bezeichnete den leichten Rückgang im zweiten Halbjahr 2025 in einer Mitteilung am Dienstag als Anzeichen dafür, dass Bodycams - den gestiegenen Einsatzzahlen zum Trotz - bereits ein halbes Jahrzehnt nach ihrer Einführung "ausgereizt" seien.

Bodycams in Sachsen: Aufgezeichnetes Videomaterial häufig nutzlos

Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt (62) hält die Bodycams in Sachsen bereits jetzt für "ausgereizt". (Archivbild) © Steffen Füssel Seine Schlussfolgerung begründete der Fraktionsvorsitzende unter anderem damit, dass das aufgezeichnete Videomaterial nur selten von Bedeutung ist: "In den meisten Fällen bleibt es beim sogenannten 'Pre-Recording'. Dabei werden 60-Sekunden-Clips aufgezeichnet, aber automatisch wieder gelöscht, wenn sie nicht benötigt werden." Dieser Sachverhalt geht auch aus den Zahlen des Innenministeriums hervor. Bei insgesamt 14.165 Einsätzen blieb es im gesamten Jahr 2025 lediglich beim "Pre-Recording". In 358 Fällen ging das "Pre-Recording" in eine dauerhafte Aufzeichnung über, in 553 Fällen wurde der Polizeieinsatz unmittelbar mit einer dauerhaften Videoaufzeichnung gestartet. Nur in 846 Fällen wurde das mit einer der 1504 verfügbaren Bodycams aufgezeichnete Material dabei zu Beweiszwecken oder zur Prüfung der Rechtmäßigkeit einer polizeilichen Maßnahme überhaupt abgespeichert. Sachsen Training im Schießkanal: Hier werdet Ihr selbst zum Biathlon-Star Bodycams wurden in Sachsen mit dem Ziel eingeführt, Polizeibeamte vor Angriffen zu schützen und "konfliktbehaftete Situationen zu deeskalieren", wie die Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte damals mitteilte. Dass diese Ziele nur bedingt erfüllt wurden, ging schon aus einem Zwischenfazit der Staatsregierung aus dem Jahr 2024 hervor.

Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt: "Kein belastbarer Nachweis für Deeskalations-Effekt"