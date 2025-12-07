Sächsisches Promi-Paar verzaubert Grundstück zu leuchtendem Weihnachtsmarkt

Torgau - Zaubern kann Romina Barth (43) freilich nicht. Doch mit dem 1. Glühzauber Graditz verzückte die ehemalige Oberbürgermeisterin von Torgau zusammen mit Jens Sembdner (58) von der Leipziger Erfolgsband "Die Prinzen" und der Dorfgemeinschaft einmal mehr weit über 1000 Besucher.

Romina Barth (43) und ihr Partner Jens Sembdner (58) gestalteten ihr Grundstück kurzerhand mal zum Weihnachtsmarkt um. © Lutz Brose

Trotz des überraschenden Ansturms auf die neu erschaffenen Kunsthandwerker-Märkte der letzten beiden Jahre zögerte das prominente Paar mit der Ausrichtung eines Events in der eigentlich besinnlichen Zeit.

Im Hause Barth-Sembdner geht es zwar harmonisch, aber auch geschäftig zu.

Romina ist Pächterin von drei Tankstellen in Torgau und Herzberg, Jens steckt mitten in den Vorbereitungen zu "Symphonica", der nahezu ausverkauften Tour mit großem Orchester zum 35. Bandjubiläum der "Prinzen", die im Januar startet.

Außerdem lebten die beiden bis vor Kurzem noch auf einer Baustelle. Sie sanierten seit Jahren einen Teil der 1875 errichteten historischen, jedoch ehemals verfallenen Gestüts-Häuser.

Doch die Leute im Dorf ließen nicht locker und erinnerten sich an einen kleinen Weihnachtsmarkt vor vielen Jahren in dem jetzigen Ortsteil der Großen Kreisstadt.

Nach dem Okay ging alles wie von Zauberhand.