"Desaster für Sachsen": Bund gibt wieder kein Geld für den Bahn-Ausbau

Dresden/Berlin - Der Bundeshaushalt 2026 ist beschlossene Sache. Doch sächsische Bahnstrecken gehen leer aus. Im Freistaat sorgt das für Frust - und in den Nachbarländern für weiter sinkende Glaubwürdigkeit der deutschen Politik.

Vom Dresdner Hauptbahnhof wird es auf absehbare Zeit weiterhin nur "Bummelverbindungen" nach Prag geben. © Holm Helis

Im Verkehrsetat des Bundes scheint das Land Sachsen im kommenden Jahr bahntechnisch nicht existent zu sein. Dringend benötigte Projekte wie die Neubaustrecke Dresden-Prag oder die Elektrifizierung der Verbindung Dresden-Görlitz fehlen komplett.

Sachsens Verkehrsministerin Regina Kraushaar (61) stößt dies übel auf. "Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene sieht ausdrücklich vor, dass die Verkehrsinfrastruktur nach Polen und Tschechien zügig ausgebaut wird", erklärte die CDU-Politikerin.

Dieser Ausbau sei von zentraler Bedeutung - nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die internationale Anbindung Deutschlands.

"Verlässlichkeit ist in der Politik das wertvollste Gut. Sowohl nach innen als auch nach außen - mit Blick auf unsere Nachbarn Tschechien und Polen, die gleichfalls auf diese Schienenverbindungen warten - lässt der Bund hier eine kluge Entscheidung vermissen."