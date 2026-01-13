Sachsen bleibt Spitzenreiter, aber Bereitschaft für Organspende nimmt ab

Dresden - In Sachsen haben im vergangenen Jahr weniger Menschen Organe gespendet als im Vorjahr. Wie aus vorläufigen Zahlen der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) hervorgeht, spendeten 2025 insgesamt 64 Menschen nach ihrem Tod Organe - acht weniger als 2024.

Trotz der sinkenden Spender-Bereitschaft in Deutschland liegt der Freistadt sehr weit vorn. (Symbolfoto) © Michael Kappeler/dpa

Dennoch kam der Freistaat auf 15,9 Organspender je eine Million Einwohner und lag damit deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 11,8.

Bundesweit erreichte die Organspende 2025 mit 985 Spenderinnen und Spendern den höchsten Stand seit 2012. Doch der Bedarf bleibt groß: Ende 2025 warteten nach Angaben der Stiftung Organtransplantation 8199 Menschen in Deutschland auf ein Spenderorgan - davon 371 in Sachsen.

"Dass wir 2025 so viele Organspenderinnen und Organspender verzeichnen wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr, ist ein wichtiges und ermutigendes Signal", sagte der Medizinische Vorstand der Stiftung, Axel Rahmel (1962).

Dennoch reiche dieses Niveau noch nicht aus, um den Bedarf zu decken. "Der Mangel an Spenderorganen besteht weiterhin."