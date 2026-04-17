Sachsen hofft auf Fachkräfte aus Indien
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Dresden - Sachsen und der indische Bundesstaat Tamil Nadu wollen ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen.
Eine entsprechende Absichtserklärung wurde am Donnerstag im Wirtschaftsministerium beim Besuch einer hochrangigen Delegation aus dem südindischen Bundesstaat unterzeichnet.
Ziel sei die Vertiefung der Kooperation bei Fachkräftegewinnung, beruflicher Bildung und Wirtschaft, hieß es.
Schon im vergangenen Jahr exportierten sächsische Unternehmen Waren im Wert von rund 300 Millionen Euro nach Indien. Das Land biete erhebliche Potenziale für sächsische Unternehmen, so Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD).
Titelfoto: SMWA/Kristin Schmidt