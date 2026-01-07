Sachsen kämpft mit steigender Arbeitslosigkeit

Chemnitz - Die Arbeitslosigkeit in Sachsen ist zum Jahresende 2025 erneut gestiegen und knapp an die Marke von 7 Prozent gerückt.

Die Arbeitslosenzahlen in Sachsen sind gestiegen, die Quote liegt nun bei 6,9 Prozent. © Uwe Meinhold

Im Dezember waren fast 148.300 Männer und Frauen ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit informiert. Das waren 1,7 Prozent mehr als im November und 5,6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,9 Prozent.



"Das Jahr 2025 war kein gutes, aber ein stabiles Jahr", resümierte der Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen. Die wirtschaftliche Entwicklung und globale Unsicherheiten wirkten sich auf den hiesigen Arbeitsmarkt aus.

"Dass es nicht mehr arbeitslose Menschen gibt, liegt an den Betrieben, die mit aller Kraft, viel Geld und Mut ihr Fachpersonal halten."



Zudem hätten die Arbeitsagenturen und Jobcenter wieder verstärkt in die Qualifizierung der Menschen investiert.

Andernfalls wäre die Arbeitslosigkeit noch weitaus höher.