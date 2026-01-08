Am Wochenende alle Lifte geöffnet: 60 Zentimeter Schnee in Augustusburg

Augustusburg - Wer Ski fahren möchte, kann auf "Rost's Wiesen" in Augustusburg vorbeischauen. Betreiber Jörg Hammer (61) berichtet: "Wir haben derzeit rund 60 Zentimeter Schnee."

Familien und Kinder kommen auf "Rost's Wiesen" ab diesem Wochenende auch beim Rodeln voll auf ihre Kosten. © Kristin Schmidt

Die Abfahrten an den vier Schleppliften sind leicht bis mittelschwer. Zwei Lifte laufen bereits seit Jahresbeginn, am kommenden Wochenende sollen auch die restlichen Lifte in Betrieb gehen und der Rodelhang geöffnet werden.

Seit dem Start zieht es viele Besucher auf den Hang, vor allem am Wochenende rechnet Hammer mit einem großen Andrang.

Für alle, die keine eigene Ausrüstung haben, stehen Ski- und Snowboardverleih bereit. Außerdem sorgt die moderne Beschneiungsanlage für ausreichend Nachschub, und selbst abends kann dank der Flutlichtanlage jeder noch seine Runden drehen.

Wer auf den Brettern noch unsicher ist, kann vorher über das Onlineformular auf der Webseite (www.rosts-wiesen.de) einen Gruppen- oder Privatkurs in der Skischule buchen.