Sachsen königlich: So beliebt sind unsere Tierparks

Zwei sächsische Tierpark-Vertreter kamen in die Top Ten, fünf weitere in die Top 100.

Von Antje Ullrich

Dresden - Der Frühling ist da und bald springt wieder tierischer Nachwuchs durch Sachsens Zoos und Tierparks. Doch wohin lohnt sich ein Ausflug ganz besonders?

So wie Löwen im Tierreich gehören Sachsens Tierparks zu den Königen ihrer Art. © Jan Woitas/dpa Das Online-Vergleichsportal testberichte.de wertete Ende des vergangenen Jahres zwei Millionen Online-Rezensionen zu 370 Zoos, Tierparks, Wildgehegen, Vogelparks und Aquarien in Deutschland aus. Ergebnis: Zwei sächsische Vertreter kamen in die Top Ten, fünf weitere in die Top 100. Das sind Sachsens beliebteste Zoos und Tierparks.

Platz 2: Naturschutz-Tierpark Görlitz

"Es ist der schönste Tierpark, den ich kenne", bewertet ein Besucher. Eine Besucherin schreibt: "So liebevoll angelegt! Man kann in vielen Bereichen den Tieren hautnah kommen und für Kinder ist es ein Paradies. Wirklich toll!" Viele schätzen die zahlreichen Interaktionsmöglichkeiten mit den mehr als 740 Tieren aus rund 75 Arten. Außerdem beherbergt der Tierpark auf seiner Fläche von fünf Hektar das einzige authentisch nachgestaltete tibetische Dorf Europas mit landestypischen Tieren. Passend dazu wird aktuell ein Gehege für bedrohte Tibetbären gebaut. Bewertung: 4,8 (ca. 6900 Rezensionen). Eintritt: 10,90 Euro, erm. 7,90 Euro. Infos: www.tierpark-goerlitz.de

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Der Tierpark in Görlitz landete im Ranking auf dem zweiten Platz. © Danilo Dittrich

Platz 8: Zoo Leipzig

1,66 Millionen Gäste besuchten 2025 den Leipziger Zoo, der mehr als 600 Tierarten auf 27 Hektar zeigt. "Wir waren schon in vielen Zoos, aber dieser Besuch war ein absolutes Highlight. Alles ist mit so viel Liebe gestaltet, die Tiere wirken entspannt und gepflegt, und man merkt einfach, dass hier mit Herz gearbeitet wird", meint eine Besucherin. "Unser Zoo in Hannover ist schon schön, der in Hamburg auch, aber der hier ist eine Reise wert", sagen Gäste aus Niedersachsen. Besonders beliebt sind die Tropenerlebniswelt Gondwanaland und das 2022 wiedereröffnete Aquarium. Im Frühjahr sollen Amazonien und das Loriversum sowie im Jahresverlauf Feuerland mit 360-Grad-Tunnel und begehbarer Pinguinanlage eröffnen. Bewertung: 4,7 (ca. 70.000 Rezensionen). Eintritt: 20 Euro, erm. 13 Euro (ab 21.3.: 24/16 Euro). Infos: www.zoo-leipzig.de

Elefantenkuh Rani und Tochter Savani im Leipziger Zoo. © Zoo Leipzig

Platz 31: Tierpark Eilenburg

Klein, aber fein lautet das Motto des vier Hektar großen Tierparks in Eilenburg mit etwa 300 Tieren aus 50 Arten. "Der Park ist so liebevoll gestaltet und hat eine wunderbar familiäre Atmosphäre, die man in großen Zoos oft vermisst", meint ein Besucher. "Wirklich schön angelegt und süße Tiere, auch viele zum Streicheln", freut sich eine junge Mutter. Gelobt wird auch das Essen: "Die Gastronomie im Tierpark ist gut und die Speisen haben eine gute Qualität zu fairen Preisen." Bewertung: 4,7 (ca. 3900 Rezensionen). Eintritt: 5 Euro, erm. 3 Euro. Infos: www.tierpark-eilenburg.de

Besucher loben den Tierpark Eilenburg auch für seine guten Speisen. © Waltraud Grubitzsch/dpa

Platz 33: Zoo der Minis

Groß, größer, am größten? Nicht so im Zoo der Minis in Aue. Hier dreht sich alles um tierische Zwerge. Vom Zwergseidenäffchen bis zum Zwergotter: Mehr als 400 Mini-Tiere, darunter auch die weltweit kleinsten Haustierrassen, leben hier. "Ein außergewöhnlicher Zoo! Viel zu entdecken, mal etwas ganz anderes als gewohnt", resümiert ein Besucher. Bemängelt werden die nicht ganz barrierefreien Wege, zu wenig Parkplätze und teilweise zu kleine Gehege. Bewertung: 4,7 (ca. 3500 Rezensionen). Eintritt: 4 Euro, erm. 2 Euro. Infos: www.zooderminis.de

Süße Mini-Säue im Zoo der Minis. © Kristin Schmidt

Platz 75: Tierpark Hirschfeld

Bereits im 19. Jahrhundert nutzte die Adelsfamilie von Arnim das Gebiet als Tiergehege für Rotwild. 1956 entstand dann ein erster Tierpark. 70 Jahre später leben hier auf etwa 28 Hektar circa 600 Tiere aus 100 verschiedenen Tierarten. Und es ist viel passiert in den letzten Jahren. "Besonders beeindruckt hat uns die artgerechte Haltung – die Tiere haben viel Platz und wirken zufrieden", schreibt ein Besucher. Besonders die begehbaren Gehege wie die Eulerei werden gelobt. Kritisiert wird das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Toiletten und die Gastronomie. Bewertung: 4,6 (ca. 5400 Rezensionen). Eintritt: 9 Euro, Kinder 4 Euro. Infos: tierpark.hirschfeld-sachsen.de

Der Tierpark Hirschfeld lädt zum Familienausflug ein. © Maik Börner

Platz 88: Tierpark Zittau

Im Dreiländereck, eingebettet in den Weinaupark, liegt der Tierpark Zittau, in dem 75 Tierarten auf 7,5 Hektar zu Hause sind. "Dieser Zoo hat mich sehr positiv überrascht!" und "Ein magischer Ort, ruhig und friedlich. Enger Kontakt mit Tieren, wunderschön angelegtes Gelände", beschreiben zwei Besucherinnen. Gelobt werden die meist großzügigen und begehbaren Gehege und Volieren. Aber es gibt auch Kritik - an der kaum vorhandenen Gastronomie sowie teils zu kleinen Käfigen. Bewertung: 4,6 (ca. 3700 Rezensionen). Eintritt: 8 Euro, Kinder 6 Euro. Infos: tierpark-zittau.de

Der Tierpark Zittau hat so manchen Besucher positiv überrascht. © xcitepress

Platz 95: Wildpark Osterzgebirge

Seit knapp 30 Jahren gibt es den Wildpark Osterzgebirge in Geising, der sich auf 14 Hektar erstreckt und in dem vor allem heimische, aber auch einige exotische Tiere zu sehen sind - insgesamt über 350 Tiere aus etwa 40 Tierarten. "Das Wohl der Tiere wird hier wirklich großgeschrieben, was für mich einen hohen Stellenwert hat", schreibt eine Besucherin. Andere hingegen kritisieren die Größe einiger Gehege. Auch die Öffnungszeiten und Gastronomie sorgen bei manchem für Unmut. Positiv: Das Wildgehege reagiert auf positive und vor allem negative Kritiken. Bewertung: 4,6 (ca. 3200 Rezensionen). Eintritt: 7,50 Euro, Kinder 5 Euro. Infos: wildpark-osterzgebirge.de

Auch der Wildpark Osterzgebirge hat es in die Top 100 geschafft. © Petra Hornig

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