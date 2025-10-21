Sachsen sucht dringend Zahnärzte für die Provinz

Dresden - Sachsen gehen nach den Haus- auch die Zahnärzte aus. Die Situation droht insbesondere auf dem Land aus dem Ruder zu laufen. Mit einem "Landzahnarztgesetz" will die Landesregierung nun gegensteuern. Reicht das?

Landzahnarztquote: Ohne NC in Sachsen studieren und danach für zehn Jahre aufs Land, das soll die Versorgungssituation entspannen. (Symbolfoto) © IMAGO/Funke Foto Services

Ein ganz klares Nein kommt von Linken und der AfD. "Die vorgesehene Landzahnarztquote reicht nur für den sprichwörtlichen hohlen Zahn", so die gesundheitspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Susanne Schaper (47).

Die Quote werde nicht ausreichen, schon gar nicht in Görlitz und in Südwestsachsen, wo die Versorgungslage besonders angespannt ist.

Der Gesetzentwurf sieht vor, neun Studienplätze pro Jahr am Numerus Clausus vorbei an Studenten zu vergeben, die sich nach Abschluss ihrer Ausbildung für zehn Jahre auf eine Stelle in unterversorgten Gebieten in Sachsen verpflichten.

Bei Zuwiderhandlung droht eine Vertragsstrafe von 250.000 Euro. Am Montag wurde der Entwurf im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum ersten Mal diskutiert.