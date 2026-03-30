Sachsen und Polen bauen gemeinsam Fernwärmenetz

Görlitz - Für Görlitz und die polnische Nachbarstadt Zgorzelec soll die Versorgung mit Fernwärme bis 2030 komplett auf erneuerbare Energieträger umgestellt werden.

Solche Fernwärmeleitungen sollen bald Görlitz und die polnische Nachbarstadt Zgorzelec verbinden. © imago/Christian Ohde

Das länderübergreifende Energieprojekt "United Heat" startet am Dienstag mit einem symbolischen Spatenstich für den Bau des ersten Teilabschnitts über die Neiße.

Nach Angaben der Görlitzer Stadtwerke entsteht so das erste klimaneutrale, grenzüberschreitende Fernwärmenetz zwischen Deutschland und Polen.

Die EU habe für das Vorhaben bereits Zuschüsse in einer Gesamthöhe von rund 38 Millionen Euro zugesagt.

Der Bund will mehr als 81 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Mit Beteiligung der Konzerne Eon und Veolia sollen insgesamt etwa 200 Millionen Euro investiert werden.