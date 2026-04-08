Sachsen will Welterbe-Liste erweitern

Dresden - Sachsen will künftig beim Kulturerbe noch stärker vertreten sein. Für die Aufnahme ins bundesweite Verzeichnis für immaterielles Kulturerbe schlägt der Freistaat die Sebnitzer Kunstblume, die Meißner Porzellanherstellung sowie die Sportart Parkour und die Fankultur am Sachsenring vor. Vor allem die beiden letztgenannten Vorschläge überraschen.

Blick in die Schauwerkstatt "Deutsche Kunstblume Sebnitz". Seit 1834 werden dort zarte Blüten aus Stoff und Krepp hergestellt. © dpa/Robert Schlesinger

Kulturministerin Barbara Klepsch (60, CDU): "Das immaterielle Kulturerbe ist tief in den Regionen unseres Freistaates verwurzelt. Es lebt vom Engagement der Menschen vor Ort, die Traditionen bewahren und zugleich weiterentwickeln."

Die Porzellan- und Kunstblumen-Produktionen stehen für ehrwürdiges Handwerk. Seit fast 200 Jahren werden in Sebnitz unvergängliche Blüten gefertigt. In Meißen erfand man 1708 das erste echte Hartporzellan Europas – das muss man kaum erklären.

Schwieriger wird das beim Parkour. Bei dem Trendsport geht es darum, sich möglichst schnell und direkt von A nach B im urbanen Raum zu bewegen.

Parkour entstand Ende der 1980er-Jahre in Frankreich und verbreitete sich seit den 2000er-Jahren in Deutschland. Hinter dieser Kulturerbe-Bewerbung stehen der Dresdner Verein ParkourONE und der Deutsche Parkourverband.

Die Fankultur am Sachsenring beschäftigte gar im vergangenen Oktober den Landtag. Das BSW hatte damals den Antrag "Rrrräng-gedäng-gedäng! Bewerbung Fankultur am Sachsenring als immaterielles Kulturerbe unterstützen" eingebracht.

Der Vorstoß fand einige Motorsportfans im Parlament. Allein – für eine Mehrheit reichte das nicht. Die aktuelle Bewerbung reichten nun Sachsenring und Tourismusverband Chemnitz/Zwickau ein.