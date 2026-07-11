Kranker Mieter in seiner Schimmel-Wohnung gefangen

Heidenau - Hilf dir selbst, wenn du kannst! Die eigenen vier Wände sind der wichtigste Rückzugsort. Für den schwer erkrankten Mike Kettner (48) ist die Wohnung in der Heidenauer Franz-Schubert-Straße jedoch zur Keimfalle geworden: Schon wieder breitet sich Schimmel flächendeckend in den Lebensräumen aus.

Mike Kettner (48) vor der Schimmelwand in seinem Schlafzimmer. © Eric Münch

2018 bezog Kettner (damals konnte er noch laufen) die Erdgeschosswohnung. Er stellte sich damit auch seiner seltenen Erkrankung, spinozerebelläre Ataxie genannt: "Heißt ganz einfach, mir schrumpft das Kleinhirn weg."

Doch der erhoffte Schutzraum wurde mit der Zeit zum Albtraum. Wie schon im Vorjahr sind die Außenwände in Wohn- und Schlafzimmer von Schimmel befallen: "Letztes Mal haben die das noch übermalt. Aber der Schimmel ist an derselben Stelle stärker wiedergekommen."

Bereits im Dezember hatte Kettner den wiederholten Schimmelbefall beim Vermieter gemeldet. Drei Monate später (Februar 2026) kam eine Rückmeldung, ehe im März ein Messgerät für Temperatur und Luftfeuchtigkeit angebracht wurde.

Weitere Zeit ging ins Land. "Anfang Juni ist mir der Kragen geplatzt und ich habe um 15 Prozent Mietminderung gebeten."