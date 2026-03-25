Sachsen plant neue Formen der Bestattung - Gut so!

Tod, Trauer, Trost: Sachsens Bestattungsgesetz stammt aus dem Jahr 1994 und soll nun reformiert werden.

Von Pia Lucchesi, Erik Töpfer

Dresden - Tod, Trauer, Trost: Sachsens Bestattungsgesetz stammt aus dem Jahr 1994 und soll nun reformiert werden. Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD) schlägt dabei einen pietätvoll-liberalen Kurs ein. "Mit der Gesetzesnovelle kommen wir den Wünschen der Bevölkerung und den Bedürfnissen der Friedhofsträger entgegen", sagte sie.

Letzter Wunsch: Eine Feuerbestattung. © DPA Ihr Entwurf, der am Dienstag zur Anhörung im Landtag freigegeben wurde, sieht auch vor, dass es in Sachsen künftig gestattet ist, sich mit seinem Haustier bestatten zu lassen. Auch die Grablegung in Tüchern - wie sie etwa bei muslimischen Gläubigen üblich ist - soll erlaubt werden. Auf ausdrücklichen Wunsch der verstorbenen Person wird es auch möglich sein, Teile der Asche zu privaten Erinnerungsstücken (zum Beispiel einem Edelstein) verarbeiten zu lassen. Grundsätzlich bleibt der Friedhofszwang und die Sargpflicht (Ausnahme Tuchbestattung) bestehen. Sachsen Was nun? Mega-Sprit-Zoff im Landtag Ebenso der Grundsatz der Totenruhe - auch für Urnen.

Eltern von Sternenkindern soll das Abschied nehmen erleichtert werden. © DPA

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Sachsen will sich neuen Beisetzungsformen öffnen

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD) hat sich auf den Weg gemacht, Sachsens Bestattungsgesetz zu novellieren. © Steffen Füssel Zukünftig plant man allerdings, die Umbettung von Urnen (wenn Hinterbliebene beispielsweise umziehen) leichter möglich zu machen - unabhängig vom jeweiligen Friedhofsträger. "Wir entlasten Eltern, die eine Fehl- oder Totgeburt erleiden. Wir haben Verfahren vereinfacht, die Bestattungen beschleunigen", berichtete Köpping. So haben Eltern von Sternenkindern künftig Wahlmöglichkeiten, wenn es um die Beisetzung geht. Nur noch ab einem Gewicht von 1000 Gramm muss individuell bestattet werden. Sollten sich die Eltern dagegen entscheiden, übernimmt die Geburtseinrichtung die Beisetzung - auf Wunsch auch anonym. Sachsen Justizministerin will Asylgesetz verschärfen Sachsen will sich neuen Beisetzungsformen öffnen. So sollen Angehörige Totenasche auf Wiesen verstreuen dürfen, die extra dafür auf Friedhöfen angelegt wurden. Zudem möchte man gestatten, dass Lebensbäume für Friedhöfe mit einem Gemisch aus Asche und Erde angezogen werden. Modernisierungen sind darüber hinaus bei der Beurkundung von Todesfällen geplant. Todesbescheinigungen sollen in Zukunft elektronisch ausgestellt und übermittelt werden können. Bestattungen will man auch dann möglich machen, wenn noch keine Sterbeurkunde ausgestellt wurde.

Über den Tod hinaus in Erinnerung: Ein Schmuckstück, dass aus der Asche eines Toten gefertigt wurde. © DPA

Der Staat im Grab - Ein Kommentar