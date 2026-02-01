Brandmauer zum Linksextremismus? Sachsens Innenminister hat genug von Verharmlosung

Dresden - Sachsens Innenminister sieht Versäumnisse im Kampf gegen Linksextremismus. Nach Ansicht von Armin Schuster (64, CDU) sei er in Deutschland viel zu lange verharmlost worden. Von der Linken fordert er eine stärkere Abgrenzung.

Linksextremismus wurde in Deutschland viel zu lange verharmlost, findet Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU). © Thomas Türpe

Er begrüße den neuen Ton, den die Bundesregierung in Sachen Linksextremismus anschlage, sagte Schuster.

"Die Kraft hätten auch Vorgängerregierungen schon haben können." Sachsen nahm er bewusst aus von der Kritik am laxen Umgang mit linken Extremen. Das hiesige Landeskriminalamt habe in den vergangenen Jahren zahlreiche erfolgreiche Ermittlungen geführt.

Nach Auffassung des einstigen Bundespolizisten wurde der linken Szene zu lange eine Art Kredit gewährt. Schuster: "Es schwingt oft eine Art entschuldigende Rechtfertigung mit. Linke Gruppen reklamieren Themen für sich, die fraglos für eine gute Sache stehen - etwa Klimaschutz oder Antisemitismus. Dabei sei aber oftmals übersehen worden, dass kleine linke Gruppen über Gewalt in Extremismus bis hin zum Terrorismus abdriften."

Es gebe selten Gruppen, die abtauchen und sich nicht radikalisieren, sagte Schuster und verwies auf das Wirken der sogenannten "Hammerbande" um den jetzt am Oberlandesgericht Dresden angeklagten Johann G. (32).