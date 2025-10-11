Sachsens Kommunen kämpfen mit illegalem Müll: "Trend zur Zunahme klar zu erkennen"

Leipzig - Tausende Tonnen an illegal abgelagertem Müll kommen jährlich in den sächsischen Städten und Landkreisen zusammen, die aufwendig entsorgt werden müssen.

Sperrmüll am Straßenrand, alte Reifen in Waldstücken: Die Kommunen in Sachsen haben mit Müllablagerungen zu kämpfen. Die Entsorgungskosten summieren sich. © Robert Michael/dpa

Dabei handelt es sich größtenteils um Sperrmüll und Restmüll, aber auch um Bauschutt, Schrott oder alte Reifen, teilten die Kommunen mit. Sie versuchen, mit Maßnahmen wie Umweltdetektiven, Bildungs- und Aufklärungsarbeit oder Tausch- und Reparaturangeboten dagegenzuhalten.

Die Stadtreinigung in Leipzig hat in den vergangenen Jahren eine steigende Menge an Müll verzeichnet, der entweder achtlos in die Gegend geworfen oder gezielt etwa an Straßenecken abgestellt wurde. 2024 seien 4129 Tonnen entfernt worden, während es im Jahr davor 2271 Tonnen waren. 2022 lag die Menge solchen Mülls bei 2605 Tonnen.

Für diese Entwicklung gebe es mehrere Gründe: Es falle immer mehr Verpackungsmüll an. Außerdem wachse die Stadt, was grundsätzlich zu einer größeren Beanspruchung des öffentlichen Raums führe. Zugleich schwinde bei einigen Menschen das Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit diesen Flächen.

"Der Trend zur Zunahme der illegalen Ablagerungen ist über die vergangenen Jahre klar zu erkennen", heißt es auch in Chemnitz. In diesem Jahr sei der Abfallbetrieb schon 752 Mal ausgerückt, um solchen Müll zu entfernen. Voriges Jahr seien 668 Aufträge gezählt worden. Dadurch seien Kosten von rund 50.000 Euro entstanden.