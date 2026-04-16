Sachsens Lehrer am Limit: Kultusminister will Weg für Arbeitszeiterfassung frei machen

1.025 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die Arbeitsbelastung von Lehrern in Sachsen soll sinken.

Von Thomas Staudt

Dresden - Die Arbeitsbelastung von Lehrern in Sachsen soll sinken. Ein Lösungsweg könnte über eine automatische Arbeitszeiterfassung führen, sagen Experten. Zuvor müssten aber mindestens zwei weitere Probleme aus ebendiesem Weg geräumt werden, sagt der Kultusminister.

Wie soll ich das nur schaffen? 50 Prozent der über 30.000 Lehrer in Sachsen arbeiten überm Limit.
Wie soll ich das nur schaffen? 50 Prozent der über 30.000 Lehrer in Sachsen arbeiten überm Limit.  © IMAGO/YAY Images

Erstens: Bisher gibt es keine Dienstordnung, die definiert, was als Arbeitszeit zu gelten hat. Anders als andere Berufsgruppen verbringen Lehrer nur etwa ein Drittel ihrer Arbeitszeit am eigentlichen Arbeitsort, also in der Schule - konkret: mit Unterricht.

Deshalb sind Antworten auf Fragen wie: "Zählt der Besuch eines Theaterstücks, das im Unterricht behandelt wird, als Arbeitszeit?", völlig offen. Klar ist jedoch, dass Klassenfahrten für Lehrer nach wie vor als Arbeitszeit gelten.

Zweitens: Offen ist bisher auch, ob die Lehrerschaft eine Arbeitszeiterfassung überhaupt mittragen würde. Das Ministerium will eigenen Angaben zufolge deshalb zeitnah ein verlässliches Meinungsbild erstellen.

Ermittlungen abgeschlossen: Darum brannte die Gohrischheide
Sachsen Ermittlungen abgeschlossen: Darum brannte die Gohrischheide

Eigentlich ist die Arbeitszeiterfassung in Deutschland obligatorisch. Zu den wenigen Ausnahmen gehört auch der Schulbereich.

Eine längst erwartete Neufassung des Arbeitsschutzgesetzes könnte das aber aushebeln. Die Digitalstrategie des Freistaates wiederum sieht vor, für alle Landesbediensteten ein elektronisches Personalmanagementsystem einzuführen, das auch die Zeiterfassung einschließt. ePM.SAX, so das Kürzel, wird derzeit bei der Polizei ausgerollt.

Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU) will die technischen Voraussetzungen für eine Arbeitszeiterfassung bei Lehrern schaffen. Bisher gibt es das nicht.
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU) will die technischen Voraussetzungen für eine Arbeitszeiterfassung bei Lehrern schaffen. Bisher gibt es das nicht.  © Jan Woitas/dpa
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.

Kultusminister Conrad Clemens will "Pilotprojekt" starten

In den Oberstufen müssen Lehrer in Sachsen häufig mehr arbeiten, um ihr Pensum zu schaffen. Am größten ist die Belastung mitunter im Fach Deutsch an Gymnasien.
In den Oberstufen müssen Lehrer in Sachsen häufig mehr arbeiten, um ihr Pensum zu schaffen. Am größten ist die Belastung mitunter im Fach Deutsch an Gymnasien.  © Andrea Warnecke / dpa-tmn / dpa-tmn

Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU): "In den nächsten drei Jahren wollen wir die Voraussetzungen für eine Arbeitszeiterfassung schaffen und ein Pilotprojekt starten."

Eine Zeiterfassung für Lehrkräfte gibt es bisher nirgendwo in Deutschland. Ein Pilotprojekt soll dazu im August in Bremen starten. Im begleitenden Expertengremium sitzt übrigens auch Sachsens Kulturstaatssekretär Wilfried Kühner (61).

Tatsächlich sind nicht alle Lehrer an sächsischen Schulen von Überlastung betroffen. Wie eine Langzeitstudie ergab, deren Ergebnisse im vergangenen Jahr vorgestellt wurden, liegt das Verhältnis von Unter- und Überlast bei 50 zu 50.

Brutale Statistik: Rechte Gewalt bleibt in Sachsen auf hohem Niveau
Sachsen Brutale Statistik: Rechte Gewalt bleibt in Sachsen auf hohem Niveau

Mehrarbeitsstunden fallen vor allem bei Schulleitungen, Teilzeitkräften und im Oberstufenbereich an.

Titelfoto: Bildmontage: Andrea Warnecke / dpa-tmn / dpa-tmn, IMAGO/YAY Images, Jan Woitas/dpa

Mehr zum Thema Sachsen: