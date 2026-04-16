Sachsens Lehrer am Limit: Kultusminister will Weg für Arbeitszeiterfassung frei machen

Dresden - Die Arbeitsbelastung von Lehrern in Sachsen soll sinken. Ein Lösungsweg könnte über eine automatische Arbeitszeiterfassung führen, sagen Experten. Zuvor müssten aber mindestens zwei weitere Probleme aus ebendiesem Weg geräumt werden, sagt der Kultusminister.

Wie soll ich das nur schaffen? 50 Prozent der über 30.000 Lehrer in Sachsen arbeiten überm Limit. © IMAGO/YAY Images

Erstens: Bisher gibt es keine Dienstordnung, die definiert, was als Arbeitszeit zu gelten hat. Anders als andere Berufsgruppen verbringen Lehrer nur etwa ein Drittel ihrer Arbeitszeit am eigentlichen Arbeitsort, also in der Schule - konkret: mit Unterricht.

Deshalb sind Antworten auf Fragen wie: "Zählt der Besuch eines Theaterstücks, das im Unterricht behandelt wird, als Arbeitszeit?", völlig offen. Klar ist jedoch, dass Klassenfahrten für Lehrer nach wie vor als Arbeitszeit gelten.

Zweitens: Offen ist bisher auch, ob die Lehrerschaft eine Arbeitszeiterfassung überhaupt mittragen würde. Das Ministerium will eigenen Angaben zufolge deshalb zeitnah ein verlässliches Meinungsbild erstellen.

Eigentlich ist die Arbeitszeiterfassung in Deutschland obligatorisch. Zu den wenigen Ausnahmen gehört auch der Schulbereich.

Eine längst erwartete Neufassung des Arbeitsschutzgesetzes könnte das aber aushebeln. Die Digitalstrategie des Freistaates wiederum sieht vor, für alle Landesbediensteten ein elektronisches Personalmanagementsystem einzuführen, das auch die Zeiterfassung einschließt. ePM.SAX, so das Kürzel, wird derzeit bei der Polizei ausgerollt.