Tierheime machen Pause - und das aus gutem Grund

Dresden - Alle Jahre wieder landen Tiere unterm Weihnachtsbaum - und nach dem Fest, wenn sie nicht gefallen, bestenfalls (wieder) im Tierheim. Deshalb machen viele Heime zum Jahresende eine Pause.

Ein Hund aus dem Tierheim? - Eine neue Broschüre des Sozialministeriums fasst zusammen, was dabei wichtig ist. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Das Tierheim im mittelsächsischen Leisnig etwa vermittelt zwischen dem 22. Dezember und dem 1. Januar keine Tiere und erspart ihnen damit auch die Böllerei in einer fremden Umgebung.

"Tiere sind eben kein Geschenk", das ist im Tierheim Pirna schon lange klar.

Damit die Anschaffung eines Haustiers dauerhaft funktioniert, bietet der Deutsche Tierschutzverein eine Checkliste zur Vorbereitung.

In Sachsen ist das Sozialministerium für den Tierschutz zuständig. Pünktlich vor den Feiertagen hat das Ministerium eine neue Broschüre zum Thema herausgegeben.