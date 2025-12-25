Zahl der Asylbewerber in Sachsen hat sich halbiert

Dresden - Die Zahl der Asylbewerber in Sachsen ist weiter rückläufig und hat sich in den ersten elf Monaten dieses Jahres nahezu halbiert im Vergleich zum Vorjahr.

Die Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine ist in Sachsen wieder stark gestiegen. Dafür trafen weniger Asylsuchende aus anderen Ländern ein. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Nach Angaben der Landesdirektion Sachsen (LDS) suchten bis Ende November 4824 Menschen im Freistaat Asyl. Zum gleichen Zeitpunkt 2024 waren es 9447. Im Jahr zuvor trafen im gleichen Zeitraum noch 22.263 Geflüchtete ein.

Die meisten Asylsuchenden kamen in diesem Jahr aus Venezuela, gefolgt von Syrien, Afghanistan, Pakistan und der Türkei. Im Fall von Venezuela hat Sachsen bundesweit die alleinige Zuständigkeit für Asylbewerber.

Noch deutlicher wird der Trend beim Blick auf die vergangenen zehn Jahre. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 landeten rund 69.900 Menschen in Sachsen.

2016 kamen noch 14.860 Asylsuchende, danach nahmen die Zahlen stark ab. 2020 waren es durch Corona nur noch 4463 Geflüchtete. Ab 2021 stiegen die Ankünfte wieder auf einen Wert von mehr als 20.000.

Menschen aus der Ukraine sind nicht in dieser Statistik enthalten. Bei ihnen registrierten die Behörden einen starken Zuwachs. Von Januar bis November wurden 5342 von ihnen in Aufnahmeeinrichtungen des Landes erfasst - 3659 mehr als zum gleichen Zeitpunkt 2024.

Laut LDS betrifft das Leute, die sich bei Landeseinrichtungen meldeten. Manche würden auch direkt in den Landkreisen oder Kommunen erfasst. Vor allem ab September gab es starken Zulauf. Als Grund gelten insbesondere gelockerte Ausreisebestimmungen der Ukraine. Anders als früher dürfen Männer zwischen 18 und 22 nun das Land verlassen.

Zum Vergleich: 2022 - im ersten Jahr des russischen Angriffskrieges - kamen 64.188 Menschen aus der Ukraine nach Sachsen. Im Jahr darauf waren es 17.187 und in den ersten elf Monaten 2024 noch 8177.