Sachsens wichtigste Bahnstrecke plötzlich dicht: Das ist der Grund

Oschatz/Dahlen - Die eisigen Minusgrade sorgen auf Sachsens wichtigster Bahnstrecke für Probleme. Es kommt zwischen Dresden und Leipzig zu Behinderungen.

Das Winterwetter hat die Bahn weiter voll im Griff. Zwei Weichenstörungen brachten den Zugverkehr am Montagmorgen zwischen Dresden und Leipzig vorübergehend zum Erliegen. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, ist eine Weiche am Montagmorgen im Bereich Dahlen festgefroren. Ebenfalls sei eine Weichenstörung in Oschatz aufgetreten.

Alle Züge hätten deshalb vorübergehend zurückgehalten werden müssen.

Räumkräfte und Instandhalter seien zu den betroffenen Stellen angerückt. Sie hätten eine Weiche gangbar gemacht, sodass nun der Zugverkehr in Richtung Leipzig wieder anrollen könne.

Fahrgäste müssen sich weiterhin auf Verspätungen einstellen.