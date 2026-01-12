Sachsens wichtigste Bahnstrecke plötzlich dicht: Das ist der Grund
Oschatz/Dahlen - Die eisigen Minusgrade sorgen auf Sachsens wichtigster Bahnstrecke für Probleme. Es kommt zwischen Dresden und Leipzig zu Behinderungen.
Wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, ist eine Weiche am Montagmorgen im Bereich Dahlen festgefroren. Ebenfalls sei eine Weichenstörung in Oschatz aufgetreten.
Alle Züge hätten deshalb vorübergehend zurückgehalten werden müssen.
Räumkräfte und Instandhalter seien zu den betroffenen Stellen angerückt. Sie hätten eine Weiche gangbar gemacht, sodass nun der Zugverkehr in Richtung Leipzig wieder anrollen könne.
Fahrgäste müssen sich weiterhin auf Verspätungen einstellen.
Betroffen ist die S4 (Oschatz - Falkenberg/Elster) sowie der Saxonia-Express RE50 zwischen den zwei Großstädten. Auch der Fernverkehr rollt mit Verspätung.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa