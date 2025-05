Sachsen rüstet auf - Hat da noch jemand Bedenken?

Dresden - Dreistellige Milliardenbeträge sollen in den kommenden Jahren in die Verteidigung fließen. Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (50, SPD) setzt sich dafür ein, dass die hiesige Wirtschaft von diesem Kuchen ein Stück abbekommt. Er warb diese Woche im Landtag um Investitionen in Industrie, Mittelstand und Start-ups. Er verbindet damit die Hoffnung, dass Militär-Aufträge hierzulande Unternehmen neue Perspektiven eröffnen sowie Jobs sichern und schaffen. Ist Sachsen bereit, ins Rüstungsgeschäft groß einzusteigen? Stimmen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.