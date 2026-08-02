200.000 Euro gespendet: Betreiber waren im Urlaub, als Unwetter am Amselsee wütete

Rathen - I nnerhalb kürzester Zeit war das Herzensprojekt von TV-Köchin Verena Leister (33) zerstört: Seit Karfreitag 2024 betreibt sie mit ihrem Mann Philipp Klinger (41) die "Wanderrast am Amselsee". Doch das Unwetter am Freitag zerstörte Imbiss und Bootsverleih in der Sächsischen Schweiz . Doch dann folgte gleich doppeltes Glück.

TV-Köchin Verena Leister am Samstag am Amselsee in Rathen, wo sich auch Sachsens MP Michael Kretschmer (51, CDU) ein Bild der Lage machte. © Sebastian Kahnert/dpa

Eigentlich war das Paar im Kroatien-Urlaub, doch als die Nachricht von dem Unwetter kam, war dieser schnell vorbei.

Nur kurz darauf stand Leister vor den Trümmern ihres Herzensprojekts: "Das ist ein Ort, wo wir wissen, dass es ein Glück ist, so einen schönen Arbeitsplatz zu haben", sagt sie TAG24.

"Wir haben nur noch schnell die Technik herausgeholt", sagt Klinger. "Weil da die Sachen für das Finanzamt drauf waren."

Beide gehen davon aus, dass die Hütte komplett abgerissen und wieder neu aufgebaut werden muss.

Damit fielen auch Einnahmen für Saison weg, die Ausgaben blieben aber. Deshalb setzte Leister am Sonnabend einen Spendenaufruf ins Netz: "Das hat uns sehr viel Mut gekostet", sagt sie. "Eigentlich versuchen wir immer alles aus eigener Kraft zu schaffen."