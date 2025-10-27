327 Kilometer an einem Tag! Extremradler kriegt einfach nicht genug

Dresden - Früher ist er für den Dresdner SC an den Start gegangen, heute strampelt der ehemalige Radprofi Markus Weinberg (41) auf der Suche nach Geschichten. Nur eine Woche, nachdem er seine 7800 Kilometer lange Radtour von Norwegen bis Portugal erfolgreich beendet hat, meisterte er innerhalb von nur einem Tag die neue 327 Kilometer lange RockHead-Piste in der Sächsischen Schweiz .

Landschaft und Ausblick entschädigen Markus Weinberg (41) für die Mühen - in Sachsen genauso wie anderswo. © Markus Weinberg

14 europäische Länder in 47 Tagen, 150 Kilometer Rad täglich: Zehn Kilogramm hat Weinberg auf der Europa-Tour abgenommen. Doch statt sich eine Pause zu gönnen, schwang sich Weinberg wieder aufs Fahrrad, sobald er in Dresden angekommen war.

Diesmal testete er die Strecke "RockHead".

In nur einem Tag fuhr er die 327 Kilometer durch die Oberlausitz und die Sächsische Schweiz: "Das ist ja doppelt so viel, wie ich täglich auf der Europa-Tour absolviert habe. Gleichzeitig bin ich gerade sehr fit und konnte das nutzen", erklärt Weinberg das, was sich Nicht- oder Normalsportlern trotzdem kaum erschließen dürfte.

Er startete um 4.20 Uhr morgens in Bad Schandau, kam um 3.20 Uhr nachts wieder an. 23 Stunden Reisezeit, davon 19,2 Stunden im Sattel. Weinberg: "Ich hatte zwei Schnitzelpausen auf den Bergbauden entlang der Route."