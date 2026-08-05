05.08.2026 08:21 Auch Tiere haben ein Recht auf Schatten: Das müssen Halter beachten

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Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge führen die anhaltenden Sommertemperaturen derzeit zu immer mehr Hinweisen und Anzeigen aus der Bevölkerung.

Von Thomas Staudt

Pirna/Dresden - Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge führen die anhaltenden Sommertemperaturen derzeit zu immer mehr Hinweisen und Anzeigen aus der Bevölkerung. Auch Kühe leiden unter der Hitze. Halter sind verpflichtet, für den Schutz der Tiere zu sorgen. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa "Viele Bürger melden Nutztiere, die ohne ausreichenden Sonnenschutz auf den Weiden stehen", teilte das Landratsamt in Pirna mit. Besonders oft seien Schafe, Pferde und Rinder betroffen. Laut Tierschutzgesetz und der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung gilt: Wer ein Tier hält, muss es angemessen versorgen und jederzeit vor schädlichem Wetter schützen. "Konkret bedeutet das: Den Tieren müssen auf der Weide dauerhaft ausreichend frisches Trinkwasser sowie Schatten durch Bäume oder Unterstände zur Verfügung stehen", so das Amt. Hinweise auf mögliche Verstöße würden überprüft. Empfindliche Bußgelder sind möglich.

Titelfoto: Andreas Arnold/dpa