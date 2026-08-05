Zweites Unwetter binnen weniger Tage: Sächsische Schweiz erneut schwer getroffen

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Schwere Gewitter haben am Dienstagabend erneut die Sächsische Schweiz getroffen und zahlreiche Schäden hinterlassen.

Von Isabel Neumann

Sächsische Schweiz - Schwere Gewitter haben am Dienstagabend erneut die Sächsische Schweiz getroffen und zahlreiche Schäden hinterlassen.

Die Freiwillige Feuerwehr Ottendorf beseitigte den Baum, der auf die Straße gestürzt war.
Die Freiwillige Feuerwehr Ottendorf beseitigte den Baum, der auf die Straße gestürzt war.  © Marko Förster

Am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr zog ein kräftiges Gewitter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen über Bad Schandau hinweg in Richtung Sebnitz und Neustadt in Sachsen.

Die heftigen Böen sorgten dafür, dass zahlreiche Bäume umstürzten. Der Deutsche Wetterdienst hatte kurz zuvor entsprechende Unwetterwarnungen herausgegeben.

Besonders betroffen war das Kirnitzschtal. Gegen 19 Uhr stürzte zwischen Bad Schandau und dem Abzweig nach Ottendorf ein Baum von der Hangseite auf die Straße.

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Dabei wurde die Oberleitung der Kirnitzschtalbahn beschädigt und heruntergerissen.

Die Kirnitzschtalbahn stellte den Betrieb daraufhin umgehend ein. Auf Facebook teilte der Betreiber mit: "Aufgrund eines Baumsturzes verkehrt keine Kirnitzschtalbahn. Wir haben einen Schaden an der Fahrleitung." Die Fahrgäste wurden mit Bussen weiterbefördert.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ottendorf waren vor Ort und beseitigten den umgestürzten Baum.

Wann die Bahn wieder fahren kann, ist derzeit noch unklar. TAG24 hat bei der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH nachgefragt, bislang liegt jedoch noch keine Antwort vor.

Die Kirnitzschtalbahn konnte aufgrund des Schadens an der Oberleitung nicht weiterfahren.
Die Kirnitzschtalbahn konnte aufgrund des Schadens an der Oberleitung nicht weiterfahren.  © Marko Förster
Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ottendorf waren vor Ort und beseitigten den umgestürzten Baum.
Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ottendorf waren vor Ort und beseitigten den umgestürzten Baum.  © Marko Förster

Umgestürzter Baum beschädigt Hotel

Beim Hotel &amp; Gaststätte Sonnenhof Sächsische Schweiz stürzte ein Baum auf das Gebäude.
Beim Hotel & Gaststätte Sonnenhof Sächsische Schweiz stürzte ein Baum auf das Gebäude.  © Marko Förster

Auch am Hotel & Gaststätte Sonnenhof Sächsische Schweiz hinterließ das Unwetter schwere Schäden. Dort wurde ein Baum durch die heftigen Sturmböen entwurzelt und stürzte auf das Gebäude.

TAG24 hat beim Hotelbetreiber nachgefragt. Eine Antwort steht derzeit noch aus.

Wie der Ortsvorsteher von Sebnitz OT Ottendorf, Dominique Weidensdörfer, auf TAG24-Anfrage mitteilt, kam es insbesondere zu Ausspülungen an Wegen. "Diese können aber mit überschaubarem Aufwand instandgesetzt werden".

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Zudem fiel ein großer Ast einer Kastanie im Ort auf eine Telefonleitung und beschädigte dabei den Mast. "Aber ein Ausfall der Technik ist mir nicht bekannt", so Weidensdörfer.

Für die Region ist es bereits das zweite schwere Unwetter innerhalb weniger Tage.

Erst am vergangenen Freitag hatte ein schweres Unwetter die Region rund um Rathen getroffen. Dabei wurde ein Mann von einem umstürzenden Baum erschlagen und kam ums Leben.

Erstmeldung um 8.59 Uhr, aktualisiert um 9.17 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Marko Förster

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