Zweites Unwetter binnen weniger Tage: Sächsische Schweiz erneut schwer getroffen

Sächsische Schweiz - Schwere Gewitter haben am Dienstagabend erneut die Sächsische Schweiz getroffen und zahlreiche Schäden hinterlassen.

Die Freiwillige Feuerwehr Ottendorf beseitigte den Baum, der auf die Straße gestürzt war. © Marko Förster

Am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr zog ein kräftiges Gewitter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen über Bad Schandau hinweg in Richtung Sebnitz und Neustadt in Sachsen.

Die heftigen Böen sorgten dafür, dass zahlreiche Bäume umstürzten. Der Deutsche Wetterdienst hatte kurz zuvor entsprechende Unwetterwarnungen herausgegeben.

Besonders betroffen war das Kirnitzschtal. Gegen 19 Uhr stürzte zwischen Bad Schandau und dem Abzweig nach Ottendorf ein Baum von der Hangseite auf die Straße.

Dabei wurde die Oberleitung der Kirnitzschtalbahn beschädigt und heruntergerissen.

Die Kirnitzschtalbahn stellte den Betrieb daraufhin umgehend ein. Auf Facebook teilte der Betreiber mit: "Aufgrund eines Baumsturzes verkehrt keine Kirnitzschtalbahn. Wir haben einen Schaden an der Fahrleitung." Die Fahrgäste wurden mit Bussen weiterbefördert.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ottendorf waren vor Ort und beseitigten den umgestürzten Baum.

Wann die Bahn wieder fahren kann, ist derzeit noch unklar. TAG24 hat bei der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH nachgefragt, bislang liegt jedoch noch keine Antwort vor.