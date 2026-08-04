Nach Unwetter-Drama in Rathen: Felsenbühne verlegt Vorstellungen nach Dresden

Rathen (Sächsische Schweiz) - Nach dem verheerenden Unwetter am Freitag in Rathen weicht die Felsenbühne mit ihren Aufführungen auf alternative Veranstaltungsorte in Dresden aus.

Durch das verheerende Unwetter wurde die Landesbühne stark durch umgestürzte Bäume beschädigt. © Sebastian Kahnert/dpa

Wie die Landesbühnen Sachsen mitteilen, werden nach dem Unwetter, das deutliche Spuren hinterlassen hat, einige der geplanten Vorstellungen auf die Veranstaltungsorte Junge Garde und Konzertplatz Weißer Hirsch verlegt.

Ein Teil der Felsenbühne Rathen wurde durch das Unwetter stark beschädigt. Darunter das Dach des Hauptgebäudes und die Beleuchtungsbrücke, wie es auf der GoFundMe-Spendenseite heißt.

Derzeit gilt für das betroffene Gebiet rund um die Felsenbühne bis zum 31. August ein Betretungsverbot.

Demnach finden die ab Donnerstag geplanten Vorstellungen von "Im Weißen Rössl" und dem Märchenstück "Rotkäppchen" auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch an der Stechgrundstraße in Dresden statt.