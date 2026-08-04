Nach Unwetter-Drama in Rathen: Felsenbühne verlegt Vorstellungen nach Dresden
Rathen (Sächsische Schweiz) - Nach dem verheerenden Unwetter am Freitag in Rathen weicht die Felsenbühne mit ihren Aufführungen auf alternative Veranstaltungsorte in Dresden aus.
Wie die Landesbühnen Sachsen mitteilen, werden nach dem Unwetter, das deutliche Spuren hinterlassen hat, einige der geplanten Vorstellungen auf die Veranstaltungsorte Junge Garde und Konzertplatz Weißer Hirsch verlegt.
Ein Teil der Felsenbühne Rathen wurde durch das Unwetter stark beschädigt. Darunter das Dach des Hauptgebäudes und die Beleuchtungsbrücke, wie es auf der GoFundMe-Spendenseite heißt.
Derzeit gilt für das betroffene Gebiet rund um die Felsenbühne bis zum 31. August ein Betretungsverbot.
Demnach finden die ab Donnerstag geplanten Vorstellungen von "Im Weißen Rössl" und dem Märchenstück "Rotkäppchen" auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch an der Stechgrundstraße in Dresden statt.
Ticketinhaber werden über die Umbuchung informiert
Das Unterhaltungskonzert "De sä´sche Lorelei" mit Tom Pauls und der Elbland Philharmonie Sachsen wird am Sonntag, dem 9. August, ab 18 Uhr in der Jungen Garde Dresden aufgeführt.
Wie Marketingleiter Steffen Wollmerstädt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitteilt, wurden die Ausweichspielorte je nach Stück festgelegt. So sei der Konzertplatz Weißer Hirsch kleiner und die Junge Garde größer.
Zuschauer mit bereits erworbenen Tickets werden von der Theaterkasse der Landesbühnen Sachsen über die Umbuchung informiert.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa, Holm Helis, Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa