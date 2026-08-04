Hasswelle nach Spendenaufruf: TV-Köchin schlägt 200.000 Euro aus!

Rathen - Es war beeindruckend, wie schnell Hilfe kam. Keine 24 Stunden nach dem Aufruf von TV-Köchin Verena Leister (33, "The Taste") in den sozialen Netzwerken hatte sie 200.000 Euro von Spendern generiert . Geld, das helfen sollte, ihre "Wanderrast" am Amselsee wieder aufzubauen und Verdienstausfälle der laufenden Saison zu überbrücken. Doch jetzt die Kehrtwende: Die Unternehmerin will das viele Geld nicht annehmen ...

Verena Leister (33) verkündete ihre schwierige Entscheidung in einem Video auf Instagram. © Screenshot/Instagram/wanderrast_amselsee_rathen

Der 10-Minuten-Sturm hatte am so wunderschönen Amselsee nur Verwüstung hinterlassen.

Der Hilferuf im Netz war binnen kurzer Zeit so erfolgreich, dass Verena Leister die Spendenaktion freiwillig bei 200.000 Euro stoppte. "Andere wollen ja auch noch was ab."

Überwältigt von der bundesweiten Spendenbereitschaft dankte sie den über 60.000 Freiwilligen, die kleine, aber auch große Summen aus privater Tasche zahlen wollten.

Doch es gab nicht nur Zuspruch: In den Kommentarspalten hagelte es Kritik, die Summe sei zu hoch, die Wanderrast doch versichert oder das Geld würde in andere Projekte fließen.

Nun zog Verena Leister die Reißleine: "Was uns persönlich an Nachrichten, an Anrufen, an Chatgruppen erreicht hat, an Anfeindungen, an Unterstellungen", sagt sie in einem Instagram-Video, nachdem sie sich nochmal für Hilfe bedankt hatte. "Das war einfach eine Nummer zu viel. Und deswegen haben wir eine Entscheidung getroffen: Wir werden daher die Spenden nicht annehmen und jeder einzelne Spender bekommt seine Spende zurück."