Auf der Festung erwacht der Frühling

Königstein (Sächsische Schweiz) - Farben, Blüten und Frühlingsgefühle auf der Festung: Beim "Königsteiner Frühlingserwachen" verwandeln mehr als 2000 Tulpen und Hunderte Frühlingsblumen das Plateau in ein buntes Blütenmeer.

Ab Samstag zeigt sich die historische Anlage bis in den April hinein von ihrer grünen Seite - mit Magnolien, Veilchen und sogar riesigen Tulpen- und Schmetterlingsskulpturen.

Dazu locken Ausstellungen, Osteraktionen und besondere Erlebnisse wie ein Fotoworkshop zum Sonnenaufgang oder der Einblick in den "Militäralltag auf der Festung".

Auch ein Oma-Opa-Enkeltag mit freiem Eintritt für Kinder steht auf dem Programm.