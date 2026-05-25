Bei Hitze verirrt: Polizei findet vermisstes Senioren-Paar in Sächsischer Schweiz

Dresden/Sebnitz - Erleichterung in Ostsachsen: Die Polizei hat ein vermisstes Ehepaar in der Sächsischen Schweiz gefunden.

Die Polizei konnte das vermisste Ehepaar wohlbehalten in der Sächsischen Schweiz aufspüren. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa

Die Tochter des Paares meldete ihre Eltern im Alter von 80 und 85 Jahren am Sonntagabend als vermisst, wie die Polizei Dresden mitteilte.

Die beiden hätten sich im Wald an der Grenze zu Tschechien verlaufen und bei den hohen Temperaturen nichts mehr zu trinken, wie es hieß.

Weil das Handynetz ständig zwischen Deutschland und Tschechien wechselte, war das Paar laut Polizei schwer zu erreichen.