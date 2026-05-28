Der Kasper ist los: Tolles Event für Groß und Klein lockt in Hohnstein

Hohnstein - Dieses Wochenende sind in Hohnstein die Puppen los: Das 38. Puppenspielfest lockt Kasper-Fans, Marionetten-Liebhaber und Familien in die Burgstadt. Das Beste: Auf 18 Bühnen laufen insgesamt 50 Vorstellungen auf dem Burggelände und der Innenstadt für Groß und Klein.

Puppenspieler-Fan Egon (5) freut sich schon sehr auf die Hüpfburg. Mama Sophia (36) Schümann ist besonders gespannt, was die internationalen Künstler zu bieten haben. © Thomas Türpe

"Es wird auch Walkacts, Straßentheater, Mitmachstationen, traditionelles Handwerk, Live-Musik und Tanzperformances geben", freut sich Hohnsteins Tourismus-Beauftragte und Organisatorin Anne Kadalla (40).

Gleichzeitig feiert das Fest sein 40-jähriges Jubiläum: "Am 24. Mai 1986 fand hier das erste Puppenspielfest statt. Nun freuen wir uns, dass Thomas Hänsel, der Mit-Initiator der ersten Stunde, in diesem Jahr auch mit seinem marotte-Theater aus Karlsruhe dabei sein wird. Beispielsweise mit 'Peter und der Wolf'."

Besonders international wird es mit fünf Künstlern aus Italien, Griechenland, Frankreich, Großbritannien und Chile.

"Max Jacob (†1967) hat das Puppenspiel 1928 nach Hohnstein gebracht. Seither ist es das Aushängeschild der Stadt", betont Organisatorin Kadalla. Große Vorfreude herrscht vor allem auf den chilenischen Künstler Martin Muñoz Carriel: "Hier geht es um ein Dorf, das ein Zauberer mit Müll überzogen hat."

Auch eine britische Puppenspielerin mit Figuren aus recycelten Materialien tritt auf.