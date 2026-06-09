Schnitzerin entwickelt sächsische Kasper-Tradition weiter

Dresden - Ein Blick hinter die Werkbank: Elisabeth Trobisch (40) ist seit zweieinhalb Jahren Hohnsteins Schnitzerin und fertigt den ikonischen Kasper der Sächsischen Schweiz . Während sie also das traditionelle Handwerk am Leben erhält, versucht sie auch, einen modernen Touch in den klassischen Handpuppen-Gesichtern zu hinterlassen.

Elisabeth Trobisch schnitzt klassische Figuren sowohl mit traditionellen als auch modernen Outfits. © Thomas Türpe

Studiert hat die 40-Jährige Theaterplastik in Dresden. Doch die Liebe zum Holz begleitet sie schon länger: "Mein Papa ist Instrumentenbauer gewesen und hat uns manchmal mit in die Werkstatt genommen."

So ließ sie auch nach dem Studium das Schnitzen nicht los: "Ich bin immer noch fasziniert davon, Leben in einen Holzklotz zu hauchen." Das bevorzugte Material ist dabei klar: "Immer Linde: Das ist weich und leicht", erklärt Trobisch.

Bevor sie die Stelle in Hohnstein übernahm, hatte sie schon Zeichnungen und Skulpturen für die Stadt gefertigt. "Dann ist der vorherige Schnitzer in Rente gegangen, und es stand im Raum, ob ich das übernehme."

Für sie, die vor sieben Jahren eher zufällig in ihre Heimat Hohnstein zurückkehrte, eine glückliche Fügung.