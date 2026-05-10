Lebenswerk steht zum Verkauf: Eisenbahnwelten suchen neuen Besitzer

Rathen - Ein Lebenswerk auf 6500 Quadratmetern steht jetzt zum Verkauf. Was einst mit einer Kindheitsleidenschaft begann, ist heute eine der bekanntesten Miniaturwelten Sachsens . Jetzt suchen die berühmten Eisenbahnwelten im Kurort Rathen einen neuen Besitzer.

Lothar Harnisch (72) möchte seinem möglichen Nachfolger aber genug Zeit geben. © Norbert Neumann

Gründer Lothar Hanisch (72) schwelgt in Erinnerungen: "Modelleisenbahnen baue ich seit meinem sechsten Lebensjahr. Hier habe ich die Chance gesehen, etwas richtig Großes auf die Beine zu stellen." 2005 kaufte er das Gelände, stellte Mitarbeiter ein und baute los. Zu Ostern 2007 wurde die Anlage eröffnet.

Insgesamt rund 1,1 Millionen Besucher kamen bisher in die Eisenbahnwelten. Ursprünglich zeigten sie die Oberelbe zwischen Děčín und Meißen, mit regionalen Bahnen wie Lößnitzdackel und Weißeritztalbahn.

Später kamen neue Welten dazu: "Dann haben wir ein Stück Schweiz gebaut. 2020 kam noch die USA dazu." Heute stehen hier über 300 Modelle – die meisten originalgetreu aus der Region.

Dazu gehören bekannte Orte wie Moritzburg, das Prebischtor und Weesenstein.