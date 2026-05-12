12.05.2026 09:48 Einsatz am Carolafelsen: 66-Jähriger stürzt in Felsspalte - Rettung per Helikopter

Am Montagmittag kam es auf der Carolaaussicht in der Sächsischen Schweiz zu einem schweren Wanderunfall, bei dem ein 66-Jähriger in eine Felsspalte stürtzte.

Von Nick-Fabrice Vetter

Sächsische Schweiz - Zum Wochenstart wartete auf die Bergwacht in der Sächsischen Schweiz ein Einsatz auf dem Carolafelsen. Ein Mann war in eine Felsspalte gestürzt. Auch ein Rettungshubschrauber war an der Rettung beteiligt.

Der Hubschrauber "Christoph 62" brachte den Verunfallten (66) auf direktem Wege in ein Krankenhaus. © Marko Förster Wie ein Sprecher der Bergwacht Sachsen gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der schwere Wanderunfall am Montag um die Mittagszeit auf der Carolaaussicht. Dort soll ein 66-jähriger Wanderer in eine Felsspalte gestürzt sein. Bei dem Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen, weswegen sowohl die Bergrettung als auch der Rettungshubschrauber "Christoph 62" auf den Plan gerufen wurden. Sieben Einsatzkräfte der Bergwacht Bad Schandau konnten den Verunfallten sichern und erstversorgen. Aufgrund der schwierigen Geländebedingungen war es jedoch nicht möglich, den Mann über den Landweg zu retten. Sächsische Schweiz Lebenswerk steht zum Verkauf: Eisenbahnwelten suchen neuen Besitzer Aus diesem Grund entschieden sich die Einsatzkräfte für eine Luftrettung. Der 66-Jährige wurde mit einer Rettungswinde vom Hubschrauber aufgenommen und anschließend in ein Dresdner Krankenhaus gebracht.

Das unwegsame Gelände stellte die Rettungskräfte vor eine Herausforderung. Eine Rettung über den Landweg schien unmöglich, deswegen entschied man sich für den Helikopter samt Seilwinde. © Marko Förster

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