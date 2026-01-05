Bundespolizei schlägt ein Dutzend Mal an Grenze zu

Berggießhübel (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - Am Wochenende hat die sächsische Bundespolizei gleich mehrfach an der deutsch-tschechischen Grenze zugeschlagen.

Grund dafür waren unter anderem Straftaten wie Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Waffengesetz und Diebstahl. Die Betroffenen stammten dabei aus Moldawien, Serbien, Rumänien, Tschechien und Kroatien.

Während die meisten von ihnen einen Haftantritt durch Zahlungen der Geldstrafen abwenden konnten, sah es für zwei Personen schlecht aus - sie wurden in die JVA Dresden gebracht.

Insgesamt wurden Geldstrafen von 11.206,40 Euro beglichen.