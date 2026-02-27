Schau an! Kleine Hufeisennase im Nationalpark aufgetaucht

Sächsische Schweiz - Doppelter Jubel für Natur- und Tierfreunde: In der Sächsischen Schweiz wurde nicht nur die äußerst seltene Teichfledermaus in ihrem Winterquartier bestätigt. Auch die Bestände der Kleinen Hufeisennase erholen sich spürbar und besiedeln wieder Höhlen der Region.

Hanspeter Mayr (61) vom Nationalpark Sächsische Schweiz. Die Sächsische Schweiz ist nicht nur malerische Kulisse, sondern auch wichtiger Lebensraum für Tiere. © Montage: IMAGO/Frank Bienewald, Daniel Förster

Anfang Februar konnten Beobachter die deutschlandweit bedrohte Teichfledermaus in ihrem Winterquartier nahe der Nationalparkgrenze beobachten.

Zwar sei die Fortpflanzung der seltenen Art noch nicht letztgültig nachgewiesen. "Die Beobachtung im Winterquartier legt aber nahe, dass sich die Art inzwischen häufiger hier aufhält", sagt Nationalpark-Sprecher Hanspeter Mayr (61).

Grund zum Jubel lieferten auch Höhlenforscher, die in diesem Winter ein bisher unbekanntes Überwinterungsquartier der Kleinen Hufeisennase mit 65 Tieren in einer der Höhlen gefunden haben.

Diese Fledermausgattung gelte deutschlandweit als selten. Im 20. Jahrhundert sei sie sogar fast ausgestorben.