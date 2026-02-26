Schlechter Start für Pendler: Ausfälle und große Verspätungen im Dresdner S-Bahn-Verkehr

Pirna/Bad Schandau - Den Start in den Donnerstag dürften sich so manche Pendler sicherlich anders vorgestellt haben: Wegen Problemen bei einer geplanten Baustelle kommt es im Dresdner S-Bahn-Verkehr teils zu großen Verzögerungen und Teilausfällen.

Der S-Bahn-Verkehr zwischen Bad Schandau und Pirna ist seit Donnerstagvormittag massiv eingeschränkt. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Am Morgen starteten Arbeiter mit der Einrichtung einer Gleissperrung zwischen Pirna und Bad Schandau zur Erneuerung der Schienen. Dies lief jedoch nicht wie gedacht.

Laut Infrastrukturbetreiber DB InfraGO gibt es Schwierigkeiten beim Einbinden der Baugleissperren, die ein versehentliches Ausfahren von Baustellenfahrzeugen aus dem Baugleis verhindern und somit zum Schutz des Regelbetriebs dienen sollen.

Die Strecke sei daher ab 4 Uhr voll gesperrt worden. Die Züge der S1 endeten oder starteten in Pirna.

Mittlerweile können erste Fahrten den Abschnitt wieder passieren, jedoch treten Verspätungen von bis zu 50 Minuten auf, die sich bis ins Dresdner Stadtgebiet und weiter nach Meißen auswirken. Die konkrete Störungsdauer ist bislang unklar.