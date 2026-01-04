 1.811

Bergwacht muss Wanderer in den Schrammsteinen retten

Das neue Jahr ist keine Woche alt, und die DRK-Bergwacht Bad Schandau verzeichnet bereits den ersten Rettungseinsatz in der Sächsischen Schweiz.

Von Jakob Anders

Die DRK-Bergwacht Bad Schandau half einem verletztem Wanderer in den Schrammsteinen.
Die DRK-Bergwacht Bad Schandau half einem verletztem Wanderer in den Schrammsteinen.

Am Samstag kurz nach Mittag stürzte ein Wanderer (51) aus Leipzig in den Schrammsteinen und verletzte sich am Knie. In der Nähe des Jägersteigs setzte er einen Notruf ab.

Vier Bergretter versorgten den Mann vor Ort und statteten ihn mit Schuh-Spikes aus, sodass er den Rückweg zu Fuß bis zum Bergwacht-Fahrzeug bewältigen konnte.

Anschließend wurde er nach Bad Schandau gebracht und kehrte selbstständig in seine Unterkunft zurück.

