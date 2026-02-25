 727

Jede zweite S-Bahn betroffen! Hier sorgen Bauarbeiten für Ausfälle

Zwei Wochen lang behindern Bauarbeiten den S-Bahn-Verkehr zwischen Pirna und Bad Schandau. Nur jeder zweite Zug kann rollen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Zwei Wochen lang behindern Bauarbeiten den S-Bahn-Verkehr zwischen Pirna und Bad Schandau. Nur jeder zweite Zug kann rollen.

Die Züge der S1 müssen im Elbtal zwei Wochen lang teilweise durch Busse ersetzt werden. (Archivbild)
Die Züge der S1 müssen im Elbtal zwei Wochen lang teilweise durch Busse ersetzt werden. (Archivbild)  © Robert Michael/dpa

Wie der VVO mitteilte, wird das S1-Angebot auf der Schiene von Donnerstag bis zum 11. März (Mittwoch) auf einen Stundentakt ausgedünnt.

In dieser Zeit laufen Arbeiten zur Gleiserneuerung. Es steht daher nicht die volle Streckenkapazität zur Verfügung.

Für die entfallenden Züge fahren Ersatzbusse, die nur rund sechs Minuten länger für die Gesamtverbindung brauchen. Dafür kann lediglich in Königstein (Reißiger Platz) gehalten werden.

In den Abendstunden sind die Busse teilweise auch zwischen Bad Schandau und dem Grenzübergang Schmilka unterwegs.

Alle Fahrplanänderungen sind bereits auf www.bahn.de und im DB Navigator abrufbar. Auch der VVO informiert auf seiner Website.

