Einer der Letzten seiner Art: Schlittenbauer zeigt dem Winter die Hörner

Von Jacqueline Grünberger

Neustadt - Mitten in der Sächsischen Schweiz wird noch gehobelt. Hier hält Gerd Klingner (75) in seiner Werkstatt ein Handwerk am Leben, das es kaum noch gibt: Er ist Stellmacher und damit einer der letzten traditionellen Schlittenbauer Deutschlands.

Senior Schlittenbauer Gerd (75) ist froh, dass sein Enkel Leonard (22) die Werkstatt übernehmen wird. © Petra Hornig Die Stellmacherei befindet sich schon seit 1899 in Familienhand. Klingners Großvater gründete damals die Werkstatt auf der Neuhäuser 32, in der bis heute Holz gebogen, gedämpft und zu Rodeln verarbeitet wird. Für Gerd Klingner war früh klar, in dessen Fußstapfen zu treten. Zunächst entschied er sich jedoch für eine Karosserieausbildung, denn "das Stellmacherwerk war da eigentlich schon fast ausgestorben, man musste sich umstrukturieren". In den 80er-Jahren führte er dennoch die beiden Betriebe zusammen. Aufgeben wollte er das Ganze nämlich trotzdem nicht: "Ich hab einfach einen Narren an Holz gefressen." Sachsen Luftraum über Griechenland gesperrt: Diese Sachsen sitzen auch fest Heute baut der 75-Jährige höchstens 100 Rodeln im Jahr, die schneearmen Winter lassen ihm keine andere Wahl: "Dieser Beruf steht und fällt mit dem Wetter. Bis zur Wende haben wir zwischen 400 und 500 Stück gebaut. Da waren wir zu viert in der Werkstatt und haben in zwei Schichten arbeiten müssen", erinnert er sich.

Mithilfe dieser Holzmodelle werden die Hörner des Schlittens geformt. © Petra Hornig

Der letzte Schritt, bevor ein Schlitten ins wilde Schneetreiben entlassen werden darf, ist das Anbringen der Eisenkufen. © Petra Hornig

Mittlerweile baut Gerd nur noch knapp 100 Schlitten im Jahr. Zu Hochzeiten waren es noch 500 Stück. © Petra Hornig

Gerd Klingner ist der letzten Stellmacher in der Sächsischen Schweiz - und denkt noch lange nicht ans Aufhören