Dachziegel auf Fahrbahn geknallt: Straße wegen Hausruine dicht

Bad Schandau-Porschdorf - In Porschdorf ( Sächsische Schweiz ) stürzten am Montagabend Dachziegel von einem leer stehenden Gebäude auf die Fahrbahn der Hohnsteiner Straße.

Die Ruine ist zu gefährlich für die vorbeiführende Staatsstraße. © Marko Förster

Feuerwehr und THW sicherten das Schimmelhaus, stellten dabei fest, es ist einsturzgefährdet. Die Staatsstraße 163, wichtige Route für Tourismus und Warentransport, wurde aus Sicherheitsgründen vollständig gesperrt.

Die Hohnsteiner Straße verbindet Bad Schandau, Hohnstein, Waltersdorf sowie den Kurort Rathen.