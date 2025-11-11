 1.328

Dachziegel auf Fahrbahn geknallt: Straße wegen Hausruine dicht

Ein leerstehendes Gebäude in Porschdorf sorgt für die Sperrung einer Staatsstraße.

Von Jakob Anders

Bad Schandau-Porschdorf - In Porschdorf (Sächsische Schweiz) stürzten am Montagabend Dachziegel von einem leer stehenden Gebäude auf die Fahrbahn der Hohnsteiner Straße.

Die Ruine ist zu gefährlich für die vorbeiführende Staatsstraße.
Die Ruine ist zu gefährlich für die vorbeiführende Staatsstraße.

Feuerwehr und THW sicherten das Schimmelhaus, stellten dabei fest, es ist einsturzgefährdet. Die Staatsstraße 163, wichtige Route für Tourismus und Warentransport, wurde aus Sicherheitsgründen vollständig gesperrt.

Die Hohnsteiner Straße verbindet Bad Schandau, Hohnstein, Waltersdorf sowie den Kurort Rathen.

Die Hohnsteiner Straße (rechts im Bild) verbindet Bad Schandau, Hohnstein, Waltersdorf sowie den Kurort Rathen.
Die Hohnsteiner Straße (rechts im Bild) verbindet Bad Schandau, Hohnstein, Waltersdorf sowie den Kurort Rathen.

Mit der Vollsperrung ist die Buslinie 253 des Verkehrsverbunds Oberelbe (VVO) betroffen, zentrales Vehikel für den regionalen Tourismus. "Zeitnah" wird der Umleitungsplan bekanntgegeben, kündigt eine VVO-Sprecherin an.

