Neuer Wanderweg in Sächsischer Schweiz: Letzter Feinschliff vor Einweihung

Schmilka - In der Sächsischen Schweiz gibt es künftig einen neuen Wanderweg.

Eine Markierung für den neuen Wanderweg steht bereits. © Nationalpark/PR/Hartmut Landgraf

Die neue Route wurde auf den Namen "Weg zur Ruhe" getauft und verbindet künftig die Nationalparks Sächsische und Böhmische Schweiz, wie der Staatsbetrieb Sachsenforst sowie die Nationalpark- und Forstverwaltung mitteilten. Es ist der fünfte grenzübergreifende Wanderweg.

Der relativ kurze Weg beginnt am Grenzweg bei Schmilka und geht hinauf zum Aussichtspunkt "Dlouhý roh" (Langes Horn). Von dort führt er Wanderer dann ins Tal der Dürren Biele.

Eine Testwanderung wurde bereits durchgeführt, offiziell soll der "Weg zur Ruhe" aber erst im April 2026 eingeweiht werden. Bis dahin sollen noch letzte Arbeiten durchgeführt werden, etwa die Befestigung einiger "schlammiger Stellen".

"Der neue Weg über die Grenze soll eine inhaltliche Verbindung zwischen zwei Erlebnisstationen schaffen, die beide den Neustart der Natur nach einem Waldbrand zum Thema haben: die Plattform Fénix auf böhmischer Seite und den 'Weg zur Wildnis' im Winterberggebiet", wurde in der Mitteilung geworben.