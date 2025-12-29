 4.214

Unfall in der Sächsischen Schweiz: Bergwacht warnt vor Wander-Apps

Unfall in der Sächsischen Schweiz: Ein Wanderer stürzte mit seinem Hund mehrere Meter in die Tiefe.

Von Jakob Anders

Waltersdorf - Nächster schwerer Unfall in der Sächsischen Schweiz: Bergwacht warnt vor Wander-Apps!

Ein Wanderer stürzte in der Sächsischen Schweiz mit seinem Hund mehrere Meter ab.  © Marko Förster

Am Sonntagnachmittag war ein Pärchen mit Hund am Fritschenstein bei Waltersdorf unterwegs. Nach Sonnenuntergang, gegen 15.50 Uhr, wählten die Wanderer gegenüber der Brandbaude den südlichen Abstieg.

Mit dramatischen Folgen: "Dabei stürzte der 49-jährige Mann von einem Felsband bis zum Wandfuß", berichtet ein Sprecher der Bergwacht Bad Schandau.

Auch der Hund stürzte rund fünf Meter in die Tiefe. Die Frau setzte sofort einen Notruf ab.

Sieben Kameraden der Bergwacht rückten aus, fanden schließlich Herr und Hund. Der schwer verletzte Wanderer wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 62 in ein Krankenhaus geflogen. Auch der Vierbeiner kam zur Behandlung in eine Tierklinik.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der verunglückte Mann in ein Krankenhaus gebracht.
Mit einem Rettungshubschrauber wurde der verunglückte Mann in ein Krankenhaus gebracht.  © Marko Förster

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann für die Strecke nicht ausreichend ausgerüstet. "Wir haben immer wieder Wanderer, die sich komplett auf Wander-Apps verlassen", kritisiert Kai Kranich (43), Pressesprecher des DRK-Landesverbands Sachsen. Das Problem: "Die Apps zeigten nicht eindeutig, wo ein Wanderweg endet und wo bereits geklettert werden muss."

