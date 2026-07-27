Elberadweg plötzlich gesperrt: Stadt schafft Notlösung

Pirna - Befahren verboten: Am Wochenende musste der rechtselbische Radweg in der Sächsischen Schweiz bei Pirna wegen eines Schadens plötzlich gesperrt werden. Die Stadt griff zu einer Notlösung.

Aus Sicherheitsgründen war der Elberadweg in Pirna-Posta auf Höhe der Hausnummer 47 zeitweise dicht. © Daniel Förster

Auf der Straße Oberposta in Höhe der Hausnummer 47 war am Samstagabend ein Teil der Asphaltdecke mittig eingebrochen und hatte sich dabei abgesenkt.

Offenbar war zuvor ein unterirdischer Hohlraum entstanden, der keine ausreichende Stabilität mehr bot.

Einem Foto-Reporter zufolge hatten Anwohner die Feuerwehr dabei beobachtet, wie sie die Gefahrenstelle für zwei Stunden mit rot-weißem Absperrband sicherte, bevor Angestellte der Verkehrstechnik zwei Absperrschranken errichteten.

Am Montag inspizierten städtische Mitarbeiter das Loch und entschieden sich für ein Provisorium, wie eine Rathaus-Sprecherin am Nachmittag gegenüber TAG24 erklärte. "Die Schadstelle wurde mit einer Stahlplatte abgedeckt, sodass die Sperrung aufgehoben werden konnte."