Feuerteufel in Sächsischer Schweiz: Mann zündet Hausflur an

Neustadt in Sachsen - Nach einem Wohnungsbrand in Neustadt in Sachsen hat die Polizei den Brandstifter festgenommen.

Noch ist unklar, warum der 52-Jährige das Feuer im Hausflur entzündete. Nach dem Vorfall wurde er von der Polizei verhaftet. (Symbolfoto) © 123F/thangnguyenphoto

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden am Mittwochnachmittag gegen 14.55 Uhr alarmiert, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

In einem Wohnhaus auf der Straße "Im Winkel" ist ein Feuer ausgebrochen, das die Einsatzkräfte glücklicherweise schnell unter Kontrolle bringen konnten.

Doch erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem Feuer nicht um einen Defekt oder um einen Unfall, sondern um Brandstiftung gehandelt hat.