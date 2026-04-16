Feuerteufel in Sächsischer Schweiz: Mann zündet Hausflur an
Neustadt in Sachsen - Nach einem Wohnungsbrand in Neustadt in Sachsen hat die Polizei den Brandstifter festgenommen.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden am Mittwochnachmittag gegen 14.55 Uhr alarmiert, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.
In einem Wohnhaus auf der Straße "Im Winkel" ist ein Feuer ausgebrochen, das die Einsatzkräfte glücklicherweise schnell unter Kontrolle bringen konnten.
Doch erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem Feuer nicht um einen Defekt oder um einen Unfall, sondern um Brandstiftung gehandelt hat.
So soll ein 52-jähriger Mann "Holz und andere Materialien" im Hausflur gesammelt und anschließend in Brand gesetzt haben. Er selbst erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung. Alle anderen Hausbewohner schafften es, unversehrt ins Freie zu fliehen.
Nun ermittelt die Polizei gegen den türkischen Staatsbürger, um die Hintergründe zu seiner Tat herauszufinden.
Titelfoto: 123F/thangnguyenphoto