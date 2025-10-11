Geburtstagstour geht schief: Bergwacht rettet Wandergruppe in Sächsischer Schweiz

Bad Schandau - Die Bergwacht Sachsen musste am Donnerstagabend (9. Oktober) ausrücken, um eine fünfköpfige Wandergruppe aus dem Gebiet der Affenfelsen im Elbsandsteingebirge bei Bad Schandau zu retten.

Vier Bergretter machten sich nach dem Notruf am Donnerstagabend auf den Weg, um die fünfköpfige Gruppe zu retten. © Marko Förster

Die Gruppe, zu der auch zwei Kinder gehörten, war in die Sächsische Schweiz gereist, um den Geburtstag einer Wanderin zu feiern.

Doch der Ausflug verlief anders als geplant: Beim Rückweg wich die Gesellschaft auf eine alternative Route aus, die die Wander-App "Komoot" vorgeschlagen hatte - und fand sich plötzlich in immer schwierigerem Terrain wieder.

Als die Dämmerung dann gegen 18.30 Uhr einsetzte, war klar, dass die Rückkehr für die Gruppe ohne Hilfe kaum zu schaffen ist - und die Bergwacht wurde per Notruf alarmiert.

Vier Bergretter der DRK Bergwacht Bad Schandau machten sich daraufhin mit zwei Fahrzeugen auf den Weg. Bei Dunkelheit erreichten sie die Wanderer schließlich und führten alle unter anderem durch den Einsatz von Stirnlampen sicheren Fußes zurück ins Tal.