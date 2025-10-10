Spezial-Hubschrauber kreist tagelang über Sächsischer Schweiz: Was ist da los?

Bad Schandau - Seit Wochenbeginn sorgt ein Spezialhubschrauber über dem Elbtal bei Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz für Aufsehen. Mittels Seilwinde transportiert die Maschine immer wieder Hölzer ab.

Ein Spezialhubschrauber unterstützt Baumfällarbeiten in der Sächsischen Schweiz. © xcitepress/Jonas Schubert

Hintergrund sind Fällarbeiten bis einschließlich Freitag im Auftrag der Deutschen Bahn (DB), teilte das zuständige Landratsamt mit.

Es handele sich vorwiegend um kranke oder abgestorbene Bäume, die entfernt werden müssten, um die Betriebs- und Verkehrssicherheit nicht zu gefährden.

Die Maßnahmen würden unter den Vorgaben des Natur-, Umwelt- und Artenschutzes ausgeführt und nur Abschnitte betreffen, die sich ausnahmslos auf DB-Grundstücken am Gleis befänden.

Um eine Vollsperrung und damit Einschränkungen für Reisende zu vermeiden, wird die störende Vegetation bei laufendem Zugbetrieb beseitigt. Angerückt ist dafür unter anderem die Schweizer Firma "Rotex Helicopter AG", die als erfahrener Dienstleister für präzise Flugarbeiten - auch in Gebirgslandschaften - gilt.

