Zwischenfall auf Bahnstrecke Dresden - Chemnitz: Zwei Männer ins Krankenhaus gebracht

Tharandt - Seit Montagabend behindern Bauarbeiten den Zugverkehr auf der Sachsen-Franken-Magistrale zwischen Dresden und Chemnitz. Der Abschnitt Tharandt - Freiberg ist voll gesperrt. Genau dort kam es kurz nach Beginn der Maßnahmen zu einem Arbeitsunfall.

Bei Bahn-Bauarbeiten ereignete sich am Dienstag nahe Edle Krone ein Arbeitsunfall. © Steffen Füssel

So fiel am Dienstag im Bereich des Tharandter Waldes nahe dem Haltepunkt Edle Krone einer der beiden Portalkräne des Umbauzuges ins Gleis, wie eine Bahn-Sprecherin auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

"Es wurde niemand verletzt", lautet die gute Nachricht.

Die zwei zur Bedienung der Maschine eingesetzten Männer seien jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht worden.

"Mit einem Eisenbahndrehkran der Notfalltechnik wurde der Portalkran wieder aus den Gleisen gehoben", so die Sprecherin weiter. Die Ursache des Arbeitsunfalls sei noch unklar.