Unter dem Malerweg abseilen durch Wasserfälle: Der irre Adrenalin-Kick an der Rathewalder Mühle

Rathen (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - Wandern, Klettern, Radeln, Paddeln - die Sächsische Schweiz ist ein Paradies für Outdoor-Aktive. Jetzt kann man dort sogar das Canyoning ausprobieren - ein einmaliges Angebot, das Nervenkitzel verspricht. TAG24-Reporterin Pia Lucchesi (52) probierte es exklusiv an der Rathewalder Mühle.

Mühlenguide Wido Woicik (63) und TAG24-Reporterin Pia Lucchesi (52) beim Abseilen im Mini-Canyon. © Thomas Türpe

Vorab Theorie: Canyoning ist ein Outdoorsport, bei dem man sich durch eine Schlucht entlang eines Gebirgsbachs bewegt. Hindernisse wie Wasserfälle und Felsstufen werden dabei durch Abseilen, Springen, Schwimmen und Rutschen überwunden. Die Rathewalder Mühle besitzt einen Mini-Canyon.

Der Grünbach (auch Amselgrundbach genannt) und der Mensch formten und gestalteten ihn in dem wildromantischen Tal. "Vier Wasserfälle, drei Tunnel und einige Stufen direkt im Wasser sorgen für ein einmaliges Canyoning-Erlebnis", verspricht Mühlen-Guide Wido Woicik (63).

Los geht der Spaß mit Abseilen oberhalb der alten Sägemühle am Ablauf eines Staubeckens. Das Wasser stürzt dort ein paar Meter mit Getöse ins Tal. Adrenalin im Kopf oder Grünbach - was rauscht hier wohl mehr? Rechts der Fels. Links die Grundmauern. Oben die Sägemühle. Der Mühlgraben ist wahrlich kein Wohlfühlort für wasserscheue Angsthasen.

Vorm nächsten Abseilen über eine kleine Kaskade gibt Wido Woicik Tipps. Der erfahrene Bergsteiger- und -retter ist ausgebildeter Alpenvereins-Trainer. Er kennt das Gebirge wie seine Westentasche. Canyoning-Erfahrungen sammelte er in den höchsten Gebirgen Europas.

Woicik ermutigend: "Das Moos auf dem Sandstein ist nicht glitschig. Man steht da wirklich super."